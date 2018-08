Passagierjet gekapert: Wie die Wahnsinnstat ablief

Am Freitag kaperte Russell einen Jet am Flughafen Seattle und flog wilde Flugmanöver mit der Passagiermaschine. Die Machine stürzte schließlich auf der Ketron-Insel ab. Es wird angenommen, dass der 29-Jährige dabei ums Leben kam. Nun wurde die Kommunikation des Flugzeugdiebes mit Fluglotsen veröffentlicht. Diese versuchten, ihm zu helfen, das Flugzeug sicher auf dem Boden oder im Wasser zu landen. Im Dialog wirkt Russell anfangs relativ beherrscht und denkt auch an seine Angehörigen. Er spricht davon, dass ihn viele Menschen gernhätten. „Ich würde mich gerne bei jedem Einzelnen von ihnen entschuldigen“, sagt der Techniker, der vom Lotsen „Rich“ genannt wird.