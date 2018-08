Wilde Manöver mit gestohlenem Jet: Crash auf Insel

Am internationalen Flughafen Seattle im Nordwesten der USA hat ein Angestellter am Freitag ohne Erlaubnis eine leere Passagiermaschine gekapert, diese gestartet und ist nach einigen wilden Flugmanövern (siehe Video oben) wenig später auf einer Insel abgestürzt. Laut Angaben des Fernsehsenders CNN war der Mann die einzige Person an Bord des Flugzeuges.