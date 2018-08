Die gefährlichsten Kreuzungen für Radfahrer

Der Fahrradstreifen in der Sterneckstraße, der in der Mitte zwischen der Geradeaus- und der Linksabbiegerspur geführt wird, gilt ebenso als gefährlich. Mehrmals erwischt hat es Radler in der Gaswerkgasse bei der S-Bahn-Station in Mülln. Sowohl Lenker, die aus Richtung LKH durch den Tunnel fahren, als auch die, die aus Lehen kommen, können nur den Zebrastreifen, nicht aber die ums Eck kommenden Radfahrer oder Fußgänger frühzeitig wahrnehmen. Dort müssten laut Experten beide Seiten mehr Acht geben, sowohl die Autolenker, als auch die Radler, die teils rasant über den Zebrastreifen übersetzen.