Betrug in großem Stil: Tiroler in Spanien gefasst

Laut Austria Presseagentur (APA) handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Tiroler. Er wurde europaweit wegen Betruges gesucht und nun in Orihuela in der spanischen Provinz Alicante festgenommen. Wie spanische Medien online berichteten, soll der 47-Jährige mit seinen Machenschaften einen Schaden von 1,5 Millionen Euro verursacht haben. In 98 Fällen soll er Opfern „großen wirtschaftlichen Schaden“ zugefügt haben, heißt es in den Berichten. Der 47-Jährige soll gemeinsam mit Komplizen Menschen in ganz Europa, jedoch hauptsächlich in Österreich und Deutschland, geschädigt haben. Dem Mann wurden offenbar bereits vor zwei Jahren in der Schweiz untersagt wurde, Finanzgeschäfte zu führen. Laut spanischen Medien wurde er von Österreich per europäischem Haftbefehl wegen Wirtschafts- und Finanzdelikten gesucht.