Afghane stahl Linzerin (71) Tasche aus Rollator

Ein 15-jähriger Afghane aus Linz krallte sich in der Nacht auf Donnerstag im GWG-Park in der Harrachstraße in Linz die Handtasche aus dem Rollator einer 71-jährigen Linzerin. Die Tasche wurde von einer Passantin bei der Polizeiinspektion Linz-Bürgerstraße abgegeben, der Täter konnte festgenommen werden.