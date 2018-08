Drei Tage allein neben verstorbenem Gatten

Am zweiten Tag war die Seniorin psychisch derart am Ende, dass sie zu einer Schublade kroch und mit Rasierklingen ihr Leben beenden wollte. Sie überlebte, weil die alten Klingen stumpf waren. Etliche Stunden später kam die Polizei. Die hatte der Sprengelarzt alarmiert, nachdem ihm gegenüber Sorgen über den Verbleib der Frau geäußert wurden. Die Beamten schlugen die Fensterscheibe ein und brachten die Frau ins Spital. Diagnose: akute Belastungsreaktion mit suizidaler Krise. Im Krankenhaus blieb sie bis Anfang April. In ihr Haus kehrte sie aber bis heute nicht mehr zurück, lebt nun in einem Seniorenheim, so Rieder: „Sie ist nach wie vor körperlich und seelisch geschwächt.“