Tiroler verleihen Idee eines Linzers wieder Flügel

„Jetzt ist es das, was es werden hätte sollen“

„Zwangspause“, nennt Kivrak diese Zeit heute, nachdem sich vieles zum Guten wandte: Der 34-Jährige selbst gründete die Ohreka GmbH, konzentriert sich mehr auf Coaching und so genanntes Interimsmanagement. Und auch Yipbee bekommt wieder Flügel: Dank des Großhändlers Eurogast Grissemann, der sich unter anderem auch die Marke gesichert hat, geht der Lebensmittel-Einkaufsdienstleister ab Mitte August wieder ans Netz. „Mit einem schärferen und besseren Konzept als vorher. Jetzt ist es das, was Yipbee werden hätte sollen“, sagt Kivrak, der derzeit als strategischer Berater an Bord ist. „Wir sind überzeugt, dass der Onlinehandel auch im Lebensmittelbereich Zukunft hat“, sagt Grissemann-Geschäftsführer Thomas Walser.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung