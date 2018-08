Auer mit großer Zuversicht in zweite Saisonhälfte

Vorausschauend auf seine Heimrennen am 22. und 23. September auf dem Red Bull Ring in Spielberg freut sich Auer auch auf seinen neuen Marken-Kollegen. „Sebastien Ogier ist ein ganz großer Name im internationalen Motorsport, steht vor allem für Erfolg. Für die Veranstaltung in Spielberg ist sein Antreten mit Sicherheit eine große Bereicherung und wird zusätzliche Fans mobilisieren“, meinte Auer zum Österreich-Start des fünffachen Rallye-Weltmeisters, der als Gastfahrer ebenfalls einen Mercedes-AMG C 63 pilotieren wird.