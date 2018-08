Bewerbung: Mit nur einem Klick zum neuen Job?

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Ich bin selbst einmal als Kind am Strand in Italien verloren gegangen. Ich fahre bald mit meiner Familie auch nach Italien und fürchte, meinen Kindern (3 und 8) könnte Ähnliches passieren. Wie kann ich vorbeugen?



Treffen Sie präventiv einige Abmachungen mit Ihren Kindern und vereinbaren Sie klare Grenzen, z.B. „Bis zu diesem Sonnenschirm dürft ihr gehen - nicht weiter“, „Achtet aufeinander und bleibt zusammen“, „Hier ist sehr viel los. Wir passen auf euch auf, aber es ist wichtig, dass auch ihr euch regelmäßig versichert, ob wir in der Nähe sind“. Hilfreich sind auch „Notfallarmbänder“ für Kinder mit den Namen und Telefonnummern der Eltern darauf. Auch größere Kinder können im Schock Telefonnummern vergessen. Besprechen Sie mit Ihrem Nachwuchs, was im Fall des Falles zu tun sei, z.B. „Nicht alleine nach Mama und Papa suchen“. Besser: „Laut nach den Eltern rufen und vorab stehen bleiben“, „Bei der Polizei, in einem Geschäft etc. um Hilfe bitten“, „Nie allein mit fremden Menschen mitgehen!“. Erinnern Sie sich immer daran, dass auch bei Ihnen alles gut ausgegangen ist. Sie und Ihre Kinder sind gut vorbereitet. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Angst die Oberhand gewinnt, und denken Sie stets positiv. Schönen Urlaub!