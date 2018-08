Leben mit 150 Euro im Monat - ist das zu schaffen?

Nachdem Sozialministerin Beate Hartinger-Klein in einem Interview meinte, es sei möglich, mit 150 Euro im Monat auszukommen, sofern man keine Wohnkosten zu tragen habe, gehen die Wogen zu diesem Thema verständlicherweise hoch. In diversen Netzwerken wird seitdem eifrig darüber diskutiert, ob das tatsächlich zu schaffen ist; so auch in der krone-at-Community.