Was haben Sie sich dabei gedacht, Frau Ministerin?

150 Euro - das ist mittlerweile zum Synonym für eine Diskussion über Armut und Sozialschmarotzertum in Österreich geworden. Haben Sie Ihre Aussage in einem Fernseh-Interview unterschätzt?

Vielleicht. Mir ging es um die soziale Sicherheit in Österreich. Wir müssen langfristig denken und deswegen ist es sinnvoll, dass wir Anreize für Menschen, die zuwandern und sich in die soziale Hängematte legen wollen, verhindern. Es gibt so viele Österreicher, die in das System eingezahlt, lange gearbeitet haben. Um sie müssen wir uns in erster Linie kümmern, zum Beispiel mit Steuererleichterungen. Natürlich: Wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, zu arbeiten, dann soll er vom sozialen System abgesichert sein.