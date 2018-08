Teenager-Liebespaar umarmt sich ein letztes Mal

Doch am Wochenende entschied Blakes Familie gemeinsam mit den behandelnden Ärzten im Alder Hey Children‘s Hospital in Liverpool, dass die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet werden. Doch bevor dieser Schritt vollzogen wurde, legte sich Stephanie zu ihrem Freund, legte seinen Arm um sich und verabschiedete sich so für immer von ihm. Dieser Augenblick wurde auf einem Foto festgehalten und auf Stephanies Facebook-Seite gepostet.