Krone-Test: Bis 42 Grad in den alten O-Bussen

Ein „Krone“-Test in der Sommerhitze zeigte es am Montag deutlich: In den vielen alten O-Bussen der Salzburg AG steigen die Temperaturen bis auf 42 Grad. Fahrgäste nehmen die Verzögerungen in Kauf und warten auf eine moderne Garnitur. Wie lange lässt die Politik die Fahrgäste noch in alten Gefährten schwitzen?