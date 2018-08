Somalier (24) saß mit Drogen im Rucksack im Zug

Beamte der AGM-Zugfahndung kontrollierten am Sonntagabend einen Somalier (24), der im Zug von Wien in Richtung Zürich unterwegs war. Als sie seinen Rucksack durchsuchten, fanden sie darin gut versteckt drei Klemmsäckchen mit Marihuana. Der Afrikaner behauptete, sich die Drogen in Wien gekauft zu haben. Angeblich wären diese ausschließlich für den Eigenverbrauch gedacht gewesen.