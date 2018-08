60 Prozent der Salzburger Straßen sind kaputt

Unabhängige Experten schlagen Alarm: Der Anteil von den Verkehrswegen, die in Salzburg in schlechtem bis sehr schlechtem Zustand sind, stieg von 2009 bis 2017 von 38,6 auf 58,4 % an. 2017 hatte die Landesbaudirektion gerade einmal neun Millionen zur Straßensanierung bekommen, mehr als das Doppelte an Mitteln wäre unbedingt nötig.