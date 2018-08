Trotz des 4:1 noch viel Luft nach oben

Delius Ex-Klub Altenmarkt bestach indes in Golling durch eine kompakte Defensive, nützte die Fehler der Gastgeber eiskalt. Keinprecht traf per Kopf, Neuzugang Hertelt machte in Überzahl alles klar - 2:0. „Das Team muss sich noch umgewöhnen, aber es wird schön langsam. Es geht jetzt nicht mehr so planlos nach vorn, wir reißen nicht mehr solche Lücken auf“, analysierte Trainer Hans Davare.