Bis zu 38 Grad: Jetzt wird es noch heißer!

Jetzt wird es sogar noch heißer: Nachdem wir vergangene Woche schon bei bis zu 36 Grad schwitzen mussten, steigt die Temperatur in den nächsten Tagen in Österreich sogar noch weiter an. Am Donnerstag erwarten uns laut UBIMET-Vorhersage sogar bis zu 38 Grad - und damit steht auch der heißeste Tag des Jahres vor der Tür! Auch im Rest von Europa brütet die Hitze weiterhin, in Deutschland etwa schafften Feuerwehrleute mit einem Schlauch Abkühlung für Parkbesucher (siehe Video oben).