Incubus: Liebe zur Kunst statt Geld und Ruhm

Nach einer umjubelten Festivalshow beim Rock In Vienna 2015 kommen Incubus am 29. August endlich wieder für ein Solokonzert auf das wundervolle Open-Air-Gelände der Wiener Arena. Bei den Erinnerungen an frühere Österreich-Auftritte kommt Einziger zum Lachen. „Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das erste Mal waren wir wohl mit Korn bei euch. Ich kann mich noch daran erinnern, dass auf der Straße überall Betrunkene herumlagen. Als wir dann später beim Nova Rock spielten, waren Brandon und ich in Wien, um uns eine Klimt-Ausstellung anzusehen.“ Keyboarder Chris Kilmore war sogar schon als Kind hier. „Als ich in der achten Klasse war, waren wir in Österreich Skifahren - der absolute Wahnsinn. Und beim Forestglade 2012 in Wiesen gab es diese Umkleideräume, die wie Zugwaggons aussahen. Alle waren verrückt gekleidet und Billy Idol war auch da.“ In der Arena wird’s vielleicht etwas weniger verspielt, dafür randvoll. Das Konzert ist bereits restlos ausverkauft.