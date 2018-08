Veränderte Jetstreams erwärmen Erde gefährlich

Der Trend zur Erwärmung der Erde ist eindeutig und dramatisch, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht für 2017 der US-Klimabehörde NOAA hervorgeht. Jetzt haben Forscher herausgefunden, was der Grund für die immer häufiger auftretenden Hitzeepisoden in vielen Teilen der Welt ist. Verantwortlich dafür sei eine Blockade der sogenannten Jetstreams, das sind hohe Luftströmungen, die das Klima maßgeblich beeinflussen, so Wissenschaftler der Universität von Chicago.