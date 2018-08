Augsburg-Profi Martin Hinteregger übt Kritik am Profifußball. Der ÖFB-Verteidiger sieht vor allem die aktuellen Entwicklungen negativ und erklärte im Trainingslager in Längenfeld: „Als Profi kannst du nicht mehr du selbst sein. Du darfst nicht das sagen, was du denkst, sondern das, was du sagen musst, weil du sonst gleich Kritik bekommst. Außerdem will jeder etwas von dir. Das verändert dich.“