Auböck über 400 Meter Kraul Nummer 1 der Nennliste

Der Niederösterreicher Felix Auböck geht am Freitag in Glasgow über 400 m Kraul als Nummer eins der Nennliste in die EM-Vorläufe der Schwimmer. Der 21-Jährige hat seinen österreichischen Rekord von 3:44,19 Minuten stehen. Über 800 m Kraul am Dienstag wird Auböck mit 7:49,24 als Nummer sechs antreten. Einstellig ist auch Patrick Staber mit seinen 4:15,23 über 400 m Lagen als Siebenter.