Blackbox nach Flugzeugunglück in Mexiko gefunden

99 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord

An Bord des Flugs AM2431 der Airline Aeromexico von Durango nach Mexiko-Stadt hatten sich mindestens 65 US-Bürger befunden, wie das Konsulat der USA in Monterrey mitteilte. Auch eine Frau aus Kolumbien und ein Spanier seien in dem Flugzeug gewesen, sagte der nationale Leiter des Zivilschutzes, Ricardo de la Cruz Musalem, bei einer Pressekonferenz. Insgesamt befanden sich 99 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord.