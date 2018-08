Dutzende Verletzte bei Flugzeugabsturz in Mexiko

Zwei Menschen in kritischem Zustand

Nach Angaben des Gouverneurs waren rund 80 Menschen an Bord. Der Transportminister Mexikos, Gerardo Ruiz Esparza, erklärte, es seien 97 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder in dem Flieger gewesen. Laut dem Gesundheitsministerium wurden mindestens 18 von ihnen verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Sprecher der örtlichen Gesundheitsbehörden erklärte, zwei Personen seien in einem kritischen Zustand.