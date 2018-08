Hunderte Menschen aus Pariser Metro befreit

Eine technische Panne an einem Zug hat am Dienstagabend den Verkehr auf einer stark frequentierten Metrolinie in Paris lahmgelegt: Hunderte Pendler und Touristen wurden in Sicherheit gebracht, nachdem der Zugverkehr der Linie 1 praktisch zum Erliegen kam. Nach Angaben der Betreibergesellschaft RATP ereignete sich der Zwischenfall gegen 20.10 Uhr zwischen zwei Stationen im Viertel Marais.