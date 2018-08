Wirt birgt Mutter und Tochter aus Gletscherspalte

Puhh, das war wirklich um Haaresbreite! Eine deutsche Alpinistin (42) und ihre 13-jährige Tochter rutschten am Hallstätter-Gletscher am Dachstein über ein Schneefeld in die Tiefe, stürzten gemeinsam in eine Gletscherspalte und blieben auf einer Schneebrücke liegen - daneben ging’s 50 Meter in die Tiefe! Der Wirt der Seethalerhütte rettete die schwer verletzte Mutter und ihr Kind.