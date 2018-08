Doppler/Horst: „Das ist eine andere Größenordnung“

„Krone“: Ihr habt hier im Vorjahr mit WM-Silber den größten Karriere-Erfolg gefeiert. Was kommt als Erstes hoch, wenn ihr zurückdenkt?

Horst: Es ist schwer, das an einem Moment festzumachen. Diese Emotionen, die Atmosphäre waren einfach einzigartig.Wenn ich daran denke, kommt mir heute noch die Gänsehaut.

Doppler: Man kann sich dieses Gefühl nicht vorstellen. Im Spielertunnel zu stehen und diese völlig verrückten Fans zu hören. Und dann ist das Stadion von der ersten Minute an randvoll. Das war schon unglaublich.