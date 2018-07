Kovac nach Transfer-Theater: „Lewa“ bleibt Bayer

Der Kontrakt von Lewandowski läuft noch bis 2021. Kovac: „Robert Lewandowski steht für Erfolg und für Tore, das wird er auch in Zukunft beweisen.“ Die Hierarchie der Mannschaft will der neue Cheftrainer nicht umkrempeln. Goalie Manuel Neuer (unten im Bild) werde auch unter ihm Kapitän bleiben, sagte Kovac in der Montagsausgabe des „Kicker“. Prinzipiell könnte er die Kapitänsbinde allerdings zahlreichen Spielern in der Mannschaft von ÖFB-Star David Alaba geben, merkte der Trainer an. Thomas Müller, Arjen Robben, Franck Ribery, Mats Hummels und Jerome Boateng seien „auch alle Kapitäne, wenn auch ohne Binde“.