Neuer Ronaldo schießt Portugal zum EM-Titel!

Italien und Portugal lieferten sich ein packendes Finale: Portugal ging durch Joao Filipe in der Nachspielzeit der ersten Hälfte 1:0 in Führung, in der 72. Minute erhöhten sie auf 2:0 durch Francisco. Doch die „Azzurri“ glichen durch Shooting-Star Kean innerhalb von zwei Minuten aus. In der Verlängerung traf Joao Filipe abermals für Portugal (104.), doch prompt kam wieder die italienische Antwort durch Scamacca. Am Ende schwanden bei den Italienern die Kräfte, Correia nützte das zur Entscheidung mit einem Schuss aus 16 Metern.