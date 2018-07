Tandemflug endete in einer Fichte

Bei einem Tandemflug in Schladming (Bezirk Liezen) hat am Samstagnachmittag der 33-jährige Pilot eine Notlandung hingelegt. Er war laut Polizei mit einer 13-jährigen Passagierin aus Deutschland gestartet, verlor aber schon nach kurzer Zeit wegen der Thermik stark an Höhe. Der 33-Jährige landete daraufhin in einer Fichte. Die Bergrettung barg beide unverletzt aus etwa zwölf Metern Höhe.