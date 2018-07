Mourinho schäumt: „Das ist nicht meine Mannschaft“

Der Algerier erlitt in Miami beim 3:2-Sieg der „Citizens“ nach 0:2-Rückstand gegen die Bayern eine Knöchelverletzung. Bei den Verlierern spielte David Alaba durch. In Passadena setzte sich der FC Barcelona gegen Tottenham im Elferschießen durch, in der Red Bull Arena in Harrison behielt Juventus gegen Benfica ebenfalls im Elferschießen die Oberhand. Bei den Turinern fehlte Cristiano Ronaldo, Barca gewann gegen die „Spurs“ ohne Lionel Messi. Die beiden herausragenden Kicker des vergangenen Jahrzehnts befanden sich am Wochenende wie viele andere WM-Stars noch auf Urlaub.