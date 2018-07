US-Amerikanerin Baker knackt Weltrekord

Die 21-jährige Olympiazweite von Rio 2016 schlug am Samstag bei den US-Meisterschaften in Irvine (Kalifornien) nach 58,00 Sekunden an und verbesserte die bei der WM 2017 aufgestellte bisherige Bestmarke der Kanadierin Kylie Masse um eine Zehntelsekunde.