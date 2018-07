Sturm-Sieg: „3:2 wie im Vorjahr - ein gutes Omen“

Neun Minuten vor Schluss löste sich in der Merkur Arena Hartbergs Traum vom ersten Bundesliga-Punkt, der schon in Reichweite schien, in Rauch auf - denn Philipp Hosiner erlöste Sturm mit seinem ersten Treffer im schwarz-weißen Dress beim Ligastart vor einer bösen Überraschung, die vier Tage vorm Rückspiel gegen Ajax wohl nicht sehr förderlich gewesen wäre.