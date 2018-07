Weißhaidinger bei EM-Probe in Andorf mit 65,57 m

Schrott trat im Finale nicht an

Die 100 m Hürden der Frauen gingen in 13,52 Sekunden an Verena Preiner vor ihren Mehrkampf-Kolleginnen Karin Strametz (13,53) und Ivona Dadic (13,65). Spezialistin Beate Schrott trat im Finale nicht an, im Vorkampf war sie 13,20 gelaufen. Auch im Speerwurf gab es einen Sieg für eine Berlin-Teilnehmerin, Mehrkämpferin Sarah Lagger gewann mit neuer persönlicher Bestleistung von 49,26 m vor Staatsmeisterin Patricia Madl (46,73). Bei den Herren ging Platz eins an den Slowaken Patrik Zenuch (70,20 m), Zehnkämpfer Dominik Distelberger warf im EM-Test 54,38 Meter weit.