Klimawandel macht Anbau von Äpfeln deutlich teurer

„Der Klimawandel meint es nicht gut mit unserer Obst-Ikone.“ Zu diesem Befund kommen Klimaforscher der Universität Graz. Sie haben in einer Fachzeitschrift die aktuellen Ergebnisse ihrer Arbeit über den steirischen Apfelanbau publiziert. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag natürlich auf der Region Weiz, dem „Epizentrum“ des steirischen Apfelanbaus. „Hier standen die längsten Zeitreihen zur Verfügung. Sie reichten bis in die 1950er-Jahre zurück“, erzählt Universitätsprofessor Karl Steininger. Der Volkswirt leitet die Forschungsgruppe „EconClim“ am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel.