Marach/Pavic lösen 1. Ticket für World-Tour-Finale

Marach/Pavic haben heuer schon vier Titel geholt, in Hamburg gehen sie am Sonntag auf Nummer fünf los. Unabhängig vom Ausgang wird Marach Pavic in der Doppel-Weltrangliste überholen und auf Rang zwei vorrücken. Der Grund dafür ist, dass Marach im Vorjahr das 250er-Event in Gstaad gewonnen hat, während Pavic mit dem Kroaten Ivan Dodig den 500er-Titel in Hamburg geholt hat. Dass es für Marach (noch) nicht zur Nummer eins reicht, liegt am Wimbledon-Sieg von Mike Bryan.