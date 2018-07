Doppelter Babyalarm im Rettungsauto

Geburt bei Trafostation

Auch Gabriel aus Schwertberg bekam nun Besuch. Er wollte nicht warten, bis das Rot-Kreuz-Paar Melanie Rimser und Wolfgang Eibl mit seiner Mama in Linz im Spital ist. In Abwinden-Asten, genauer bei der Trafostation, kam er zur Welt. Daheim in Schwertberg besuchten nun die Helfer ihren Schützling, der sich schon gut eingelebt hat.