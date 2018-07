Deutsch-Türken spielen künftig eher für die Türkei

Harte Kritik an Aussagen von Bierhoff und Grindel

Die größte Schuld an der öffentlichen Dimension um den zurückgetretenen Nationalspieler sieht der Ex-Profi von Borussia Dortmund beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der in der Türkei geborene und ab dem elften Lebensjahr in Deutschland aufgewachsene Keser sagte gar: „Die Aussagen von Oliver Bierhoff und Reinhard Grindel nach der WM waren unprofessionell und eine Vorlage für alle, die rassistisches Gedankengut hegen.“