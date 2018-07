Luftballon flog von Österreich bis nach Australien

Wie die „BezirksRundschau“ berichtet, war der Luftballon-Start einer der Programmpunkte des Kindergartenfestes am 8. Juni. 70 Ballone stiegen in die Höhe. Mit an Bord waren Briefe an die Finder mit dem Ersuchen, sich zu melden. Kurze Zeit später kamen zunächst zwei Antworten aus der Region Bayerischer Wald.