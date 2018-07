Wien auf Platz 7 der gesündesten Städte der Welt

Das internationale Immobilien-Portal „Spotahome“ hat 89 Metropolen in puncto Lebensqualität und Gesundheit unter die Lupe genommen. Im aktuellen Healthiest Cities Report (siehe Ranking unten) wurden die Städte mittels einer umfassenden Analyse, basierend auf Daten namhafter Quellen (unter anderem WHO, TripAdvisor, OECD Better Life Index), nach verschiedenen gesundheitlichen Aspekten ausgewertet.