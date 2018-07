Kennzeichnungspflicht auch für „neue Gentechnik“

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat am Mittwoch entschieden, dass durch Mutagenese gewonnene Organismen genetisch veränderte Organismen (GVO) seien und grundsätzlich den in der GVO-Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen unterliegen würden. Damit müssen derart erzeugte Lebensmittel auch weiterhin speziell geprüft und gekennzeichnet werden, bevor sie in den Handel gelangen.