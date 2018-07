„Ich musste mich 40 Mal täglich übergeben“

Etwa zwei Prozent der werdenden Mütter leiden unter starker Übelkeit mit Erbrechen, bis zur Hälfte von ihnen in gefährlicher Form. So auch die heute 26-jährige Jacqueline Salopek und ihre Freundin, die 34-jährige Elisabeth Reitinger. Die beiden kennen sich durch eine Online-Selbsthilfegruppe. Zunächst verlief alles normal. „Ich habe mich sehr gefreut, als ich den positiven Test in Händen hielt“, erinnert sich Jacqueline Salopek an die Zeit vor etwa fünf Jahren zurück. „Und auch als ich mich einmal in der Früh übergeben musste, fand ich das nicht weiter schlimm, schließlich machte das die Schwangerschaft real. Als mir jedoch den ganzen Tag übel war und ich zwei-, dreimal brechen musste, fragte ich bei meiner Gynäkologin nach. Diese meinte, das würde nach dem dritten Monat aufhören, was es jedoch nicht tat. Im Gegenteil, es wurde schlimmer.“