Immer weniger Menschen wollen zur Miete wohnen

Acht der zehn teuersten Bezirke in Österreich liegen in Tirol und Vorarlberg, Wien ist auf Platz 5, NÖ und Burgenland sind am billigsten. Leicht einen Käufer finden Wohnungen bis 300.000 Euro, ab 400.000 Euro wird die Luft schon dünner. Bei Mieten sind „700-Euro-Angebote“ extrem gefragt, über 1000 Euro haben es die Vermieter schwer.