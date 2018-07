Diagnose ohne Arzt

Damit wandelt sich auch der Beruf des Arztes vom Diagnostiker als dessen Kernkompetenz zum Kommunikator in der Behandlung, wie Experten bei der Fachveranstaltung „Medizin im Dialog, Digitalisierung in der Medizin“ in Wien berichteten. „Bereits bis 80 Prozent aller Ärzte verwenden Smartphones und medizinische Apps, vor allem wenn Sie sich über Arzneimittel informieren wollen“, so Lukas Zinnagl, Gründer von Diagnosia Internetservices. Das Unternehmen stellt sämtliche Informationen für Ärzte rund um Medikamente in digitaler Form zur Verfügung - von der Dosierung bis hin zur Erstattung.