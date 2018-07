Schräg! Özil-Heimatort tauscht Straßenschild aus

„Wir haben mit Traurigkeit verfolgt, was Özil angetan wurde“, sagte Mustafa Semerci, der Bürgermeister der Stadt am Schwarzen Meer, am Dienstag der Nachrichtenagentur DHA. Der Arsenal-Profi hatte am Sonntag seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft verkündet, nachdem er sich in Folge seines Fotos mit Erdogan mit Rassismus konfrontiert gesehen hatte.