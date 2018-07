Weltweit größten Fuß eines Dinos identifziert

Tier war rund 30 bis 40 Tonnen schwer

Den Messungen zufolge soll „Bigfoot“ am Becken eine Höhe von vier Metern gehabt haben. Er könnte mindestens zehn Meter hoch gewesen sein und an die 30 bis 40 Tonnen gewogen haben, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift „PeerJ“. Größer waren nur wenige andere Dinos, wie etwa der Argentinosaurus oder der Patagotitan, die beide 40 Meter lang wurden und 70 bis 90 Tonnen wogen.