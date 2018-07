75. Villacher Kirchtag steht vor der Tür!

In fünf Tagen ist es so weit: In Villach wird die Brauchtumswoche eröffnet, mit dem 75. Kirchtag am Samstag, 4. August, als Höhepunkt. Wie immer warten auf die Besucher viele Attraktionen und kulinarische Schmankerln. Zum zweiten Mal gibt’s auch wieder den Karaoke-Wettbewerb mit schönen Preisen.