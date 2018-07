Kanzler-Team muss jetzt Landeshauptleute beruhigen

Moser hatte, wie berichtet, den Auslandsaufenthalt von Kurz und die ferienbedingte Abwesenheit anderer wichtiger Mitglieder der Koalition genützt, um im ORF-Radio von seinen großen Plänen zu erzählen. Nach der darauffolgenden Verstimmung in den Bundesländern waren Vertrauensleute des Kanzlers am Sonntag bemüht, die Wogen wieder zu glätten. Die Aufregung hat sich am Montag zwar gelegt, aber die Landeshauptleute sind nach dem Vorstoß von Moser, mit der Kompetenzverlagerung von den Ländern in den Bund zu beginnen, vorgewarnt.