Türkis-blaue Reform zur Entmachtung der Länder

„Meuterei in der Volkspartei“

In Oberösterreich wurde dann am Samstag die Geschichte lanciert, dass sich Kurz abschotte. Er konzentriere mit einem Küchenkabinett von fünf Vertrauten alle Macht in der Wiener Zentrale. Ebenfalls gestern tauchten in der kanzlernahen „Presse“ Mutmaßungen über eine „Meuterei in der Volkspartei“ auf. Dabei wurde im Vergleich zu Kurz auf „ähnliche Probleme“ verwiesen, mit denen bereits der als „Schweigekanzler“ in Erinnerung gebliebene Wolfgang Schüssel zu kämpfen hatte.