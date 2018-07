90 Einsatzkräfte spürten 80-Jährigen in Wald auf

Gegen 20.30 Uhr konnte der 80-Jährige schließlich in einem Wald unweit von Übelbach aufgefunden und von der Feuerwehr zur medizinischen Erstversorgung gebracht werden. Der Mann war leicht verletzt (Schürfwunden an Händen und Füßen) und wirkte leicht verwirrt. Zu seiner Abgängigkeit befragt gab der 80-Jährige an, dass er lediglich eine längere Wanderung unternommen und sich dabei verlaufen habe. Er zeigte sich über die groß angelegte Suchaktion verwundert.