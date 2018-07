„Regen-Drama“ - Deutsche Presse trauert mit Vettel

Für Sebastian Vettel ist am Sonntag sein Fluch in Hockenheim weitergegangen. Auf der knapp 50 Kilometer von seiner Heimatstadt Heppenheim entfernten Strecke war er noch nie besser als Dritter. Bei aufkommendem Regen schmiss der Deutsche in Führung liegend den Sieg weg. Vettel kam mitten im Motodrom von der Piste ab und rutschte über das Kiesbett in die Streckenbegrenzung. Mehrmals schlug der Deutsche enttäuscht auf das Lenkrad, sein Fluchen am Boxenfunk war nicht zu überhören. Die wichtigsten Infos zum Rennen gibt‘s oben im Sport-Überblick!